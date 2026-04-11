Conferenza stampa Pisacane post Cagliari Cremonese | Contestazione inopportuna partita non facile ma oggi è uscito fuori il nostro valore

Dopo la vittoria per 1 a 0 contro la Cremonese nel 32° turno di Serie A, il difensore e capitano del Cagliari ha tenuto una conferenza stampa. Ha definito inopportuna la contestazione avvenuta prima della partita, sottolineando che la squadra ha affrontato una gara difficile ma ha dimostrato il proprio valore. Le sue parole sono state riferite ai giornalisti durante l'incontro post partita.

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