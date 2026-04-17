Cagliari parla Pisacane nel pre partita | La pressione per chi fa questo sport è all’ordine del giorno dal 1 giorno e dalla 1 partita…
Nel pre partita tra Inter e Cagliari, Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la sfida in programma a San Siro. Ha sottolineato come la pressione sia una componente costante per chi pratica questo sport, presente fin dal primo giorno e dalla prima partita. Le sue parole hanno accompagnato l’attesa per l’incontro, senza aggiungere altri dettagli o opinioni.
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