Cagliari parla Pisacane nel pre partita | La pressione per chi fa questo sport è all’ordine del giorno dal 1 giorno e dalla 1 partita…

Nel pre partita tra Inter e Cagliari, Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la sfida in programma a San Siro. Ha sottolineato come la pressione sia una componente costante per chi pratica questo sport, presente fin dal primo giorno e dalla prima partita. Le sue parole hanno accompagnato l’attesa per l’incontro, senza aggiungere altri dettagli o opinioni.