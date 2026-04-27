CAGLIARI-FIORENTINA 1-1 | IN EVIDENZA | Luperto rovina il party La Viola | Serie A 2025 26

Nel match tra Cagliari e Fiorentina, terminato 1-1, Luperto ha pareggiato all'ultimo minuto, segnando all’Unipol Domus e consegnando un punto ai sardi. La Fiorentina era passata in vantaggio con un gol di Madragora, ma il difensore del Cagliari ha risposto nel finale. La partita si è conclusa con un pareggio che ha mantenuto invariati i risultati in classifica.

Luperto segna allo scadere all’Unipol Domus regalando un punto al Cagliari dopo che Madragora aveva portato in vantaggio gli ospiti Serie A. Guarda questo video su Youtube L'articolo CAGLIARI-FIORENTINA 1-1 IN EVIDENZA Luperto rovina il party La Viola Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com FIORENTINA-CAGLIARI 1-2 | HIGHLIGHTS | 22ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate CAGLIARI-FIORENTINA 1-1 | IN EVIDENZA | 1ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26Due gol di testa all’Unipol Domus fissano il punteggio sul pari; il vantaggio di Mandragora viene annullato allo scadere . CAGLIARI-PARMA 2-0 | IN EVIDENZA | Il Cagliari ottiene la prima vittoria della stagione | Serie A 2025/26I gol in entrambi i tempi di Mina e Felici regalano la prima vittoria della stagione di Pisacane nella panchina dei sardi Serie A 202526. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Serie A – Risultati 34° giornata e classifica aggiornata; Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato; Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare. Il Cagliari espugna il Franchi: contro la Fiorentina finisce 1-2Il Cagliari conquista tre punti d'oro nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A. La sfida in trasferta contro la Fiorentina finisce 1-2 per i rossoblù: a segno Kiliçsoy nel primo tempo, ... unionesarda.it Ecco la #lineup11 scelta da mister Luperto per la trasferta di Ugento, ultima gara della regular season dell'#EccellenzaPugliese. #Rossoblù ancora rimaneggiati: ai lungodegenti Sorino, Giacomazzi e Caporale ai quali si è aggiunto Sosa (bloccato dal Giudi - facebook.com facebook NAPOLI XI: Milinkovic Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Santos; Hojlund. CREMONESE XI: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Mussolini, Bondo, Maleh, Payero; Okereke, Bonazz x.com