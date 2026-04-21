CAGLIARI-FIORENTINA 1-1 | IN EVIDENZA | 1ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025 26

Nel primo incontro della Serie A ENILIVE 202526, il match tra Cagliari e Fiorentina si è concluso con un pareggio 1-1 all'Unipol Domus. Entrambi i gol sono stati segnati di testa, mentre il gol di Mandragora, che aveva portato avanti la Fiorentina, è stato annullato al 94º minuto. La partita ha visto un pareggio finale con il punteggio di 1-1.

Due gol di testa all’Unipol Domus fissano il punteggio sul pari; il vantaggio di Mandragora viene annullato allo scadere. Guarda questo video su Youtube L'articolo CAGLIARI-FIORENTINA 1-1 IN EVIDENZA 1ª GIORNATA SERIE A ENILIVE 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com FIORENTINA-CAGLIARI 1-2 | HIGHLIGHTS | 22ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate ATALANTA-PISA 1-1 | IN EVIDENZA | 1ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26Il Pisa rovina l’esordio di Juric sulla panchina bergamasca; un’autorete di Hien porta in vantaggio i toscani, ma Scamacca…Guarda questo video su... ATALANTA-LECCE 4-1 | IN EVIDENZA | 3ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26CDK ne fa due al Gewiss Stadium e, insieme ai centri di Scalvini e Zalewski, stende il Lecce e regala la prima vittoria stagionale a. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: Tiago Gabriel risponde a Harrison, pari al Via del Mare; CALCIO Primavera 1- live 34a Giornata Juventus-Fiorentina 1-2; Serie A, 33ª giornata: risultati, marcatori e classifica; Calendario Cagliari - Serie A Girone Unico Italia. Under-18, recupero amaro: la Fiorentina si fa fermare sull'1-1 dal Cagliari al 91'Pareggio pieno di rimpianti per la Fiorentina Under-18, che al Viola Park nel recupero della 27a giornata (rinviata in virtù della disputa del Torneo di Viareggio) ha pareggiato per 1-1 con ... firenzeviola.it Serie A: Fiorentina-Cagliari termina 1-2 - FOTOLa sfida salvezza tra Fiorentina e Cagliari ha visto trionfare i sardi per 1-2. Se da una parte la gara è stata fatta dalla formazione di Vanoli, anche se per lunghi tratti senza mai essere ... ansa.it Cagliari Capitale facebook Il Cagliari riparte in vista dell’Atalanta: personalizzato per due x.com