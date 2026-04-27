Cagliari fermato 57enne mentre scassinava un’auto | arrestato

A Cagliari, un uomo di 57 anni è stato arrestato mentre tentava di scassinare un'auto in via Is Cornalias. I carabinieri sono intervenuti dopo aver notato il comportamento sospetto e hanno fermato l’uomo sul posto. Durante il controllo, hanno trovato strumenti utilizzati per il furto e l’hanno immediatamente portato in caserma. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

? Cosa sapere Cagliari, arrestato 57enne sorprendendolo in via Is Cornalias mentre scassinava un'auto.. L'uomo è in arresti domiciliari con rito direttissimo fissato per questa mattina.. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un uomo di 57 anni nella serata di ieri in via Is Cornalias, sorprendendolo mentre tentava di forzare una vettura parcheggiata per scassinare l’abitacolo. Il controllo è avvenuto durante un normale pattugliamento del personale impegnato nel quartiere, che ha notato il comportamento sospetto del soggetto nei pressi di un veicolo in sosta. Gli agenti sono intervenuti con tempestività, riuscendo a bloccare l’azione prima che il tentativo di manomissione andasse a buon fine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, fermato 57enne mentre scassinava un’auto: arrestato Notizie correlate Scoperto mentre ruba aggredisce il personale di servizio: arrestato un 57enneFIRENZE – Pomeriggio di violenza in un supermercato di via Cimabue a Firenze, dove un tentativo di taccheggio è degenerato in una vera e propria... Taranto, accusa: tentato furto da auto, arrestato 57enne PoliziaDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 57 anni ritenuto presunto responsabile... Panoramica sull’argomento Si parla di: Uccisa a coltellate a Vignale Monferrato: arrestato e condotto in carcere l’ex compagno. Cagliari, incubo furti nelle auto: altro episodio in città, arrestato un 57enneCagliari, tenta di forzare un’auto in sosta: arrestato un 57enne dai Carabinieri durante un controllo notturno in via Is Cornalias ... cagliaripad.it Cagliari, tentato furto su un’auto in sosta: 57enne nei guaiÈ stato sorpreso dai carabinieri in via Is Cornialias a Cagliari, mentre era intento ad armeggiare attorno ad un’auto in sosta. L’uomo, un 57enne disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, è stato ... unionesarda.it