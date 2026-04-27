Cagliari disabile abbandonato a Elmas | negata l’assistenza medica

Un disabile motorio è stato lasciato senza assistenza all’aeroporto di Cagliari Elmas, impedendogli di raggiungere un appuntamento medico a Roma. La situazione si è verificata mentre l’uomo era in attesa di partire, senza ricevere il supporto necessario. La mancanza di assistenza ha causato disagi e ritardi, rendendo difficile per lui proseguire il suo percorso sanitario.

? Cosa sapere Un disabile motorio viene lasciato senza assistenza all'aeroporto di Cagliari Elmas.. Il mancato supporto impedisce al cittadino di raggiungere un appuntamento medico a Roma.. Un cittadino sardo con una grave disabilità motoria è rimasto bloccato all’aeroporto di Cagliari Elmas, perdendo l’opportunità di ricevere cure mediche essenziali a Roma nonostante l’invio preventivo di tutta la documentazione necessaria per il viaggio. Il caso, che ha sollevato un acceso dibattito sulla gestione della mobilità e dell’assistenza nelle infrastrutture isolane, è stato portato all’attenzione dell’Assessore ai Trasporti Barbara Manca tramite un’interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale Meloni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, disabile abbandonato a Elmas: negata l’assistenza medica Notizie correlate Leggi anche: Sos guardia medica pediatrica: la legge c’è, manca l’assistenza Tagli al servizio di guardia medica. La Pubblica Assistenza insorgeResta alto lo sconcerto, a Signa, per la decisione di eliminare la guardia medica. Altri aggiornamenti Si parla di: Cagliari, disabile lasciato a terra in aeroporto: il caso in Consiglio regionale; Meloni ( FdI) su Sanità: Disabile in carrozzina lasciato a terra a Elmas. Tanta retorica sull’inclusione ma la Regione ignora il reclamo da mesi. Cagliari, disabile lasciato a terra in aeroporto: il caso in Consiglio regionaleDisabile bloccato all’aeroporto di Cagliari: interrogazione di Corrado Meloni (FdI) alla Regione per chiarire il caso e garantire i diritti ... cagliaripad.it