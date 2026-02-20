Tagli al servizio di guardia medica La Pubblica Assistenza insorge
La pubblica assistenza di Signa protesta contro la decisione di eliminare la guardia medica, causata dal taglio dei fondi regionali. Questa struttura, attiva dagli anni ’70, è stata sempre gestita in alternanza con la Misericordia di Lastra, offrendo assistenza sanitaria di emergenza ai cittadini. Ora, senza il servizio, gli abitanti si trovano a dover cercare alternative più lontane o affidarsi ai pronto soccorso. La decisione ha sollevato molte proteste tra residenti e volontari, che chiedono di rivedere la scelta.
Resta alto lo sconcerto, a Signa, per la decisione di eliminare la guardia medica. Dagli anni '70 a ora il servizio è stato sempre ospitato, a mesi alterni, dalla Pubblica assistenza di Signa e dalla Misericordia di Lastra. Dal 1° aprile sarà invece disponibile solo all'Ausl ex Alfa Columbus lastrigiana. Una scelta della quale non era stato informato il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e che la stessa Pubblica assistenza ha appreso tramite Pec. "Esprimiamo rammarico, delusione e preoccupazione – si legge nella nota della Pubblica assistenza -. Ci viene inviata una comunicazione formale, senza i 90 giorni di preavviso.
