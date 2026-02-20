La pubblica assistenza di Signa protesta contro la decisione di eliminare la guardia medica, causata dal taglio dei fondi regionali. Questa struttura, attiva dagli anni ’70, è stata sempre gestita in alternanza con la Misericordia di Lastra, offrendo assistenza sanitaria di emergenza ai cittadini. Ora, senza il servizio, gli abitanti si trovano a dover cercare alternative più lontane o affidarsi ai pronto soccorso. La decisione ha sollevato molte proteste tra residenti e volontari, che chiedono di rivedere la scelta.

Resta alto lo sconcerto, a Signa, per la decisione di eliminare la guardia medica. Dagli anni ’70 a ora il servizio è stato sempre ospitato, a mesi alterni, dalla Pubblica assistenza di Signa e dalla Misericordia di Lastra. Dal 1° aprile sarà invece disponibile solo all’Ausl ex Alfa Columbus lastrigiana. Una scelta della quale non era stato informato il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e che la stessa Pubblica assistenza ha appreso tramite Pec. "Esprimiamo rammarico, delusione e preoccupazione – si legge nella nota della Pubblica assistenza -. Ci viene inviata una comunicazione formale, senza i 90 giorni di preavviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tagli al servizio di guardia medica. La Pubblica Assistenza insorge

