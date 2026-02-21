Palermo matrimonio | parroco blocca cani portafedi nuove regole

A Palermo, un parroco ha deciso di vietare ai cani di partecipare alle cerimonie di nozze. La sua scelta nasce dalla volontà di mantenere l’ordine e il rispetto nel rito religioso. Di recente, ha istituito regole precise che impediscono agli invitati di portare animali durante la celebrazione. Questa decisione ha suscitato discussioni tra i fedeli e gli organizzatori di matrimoni. La novità riguarda soprattutto le coppie che desiderano coinvolgere i loro amici a quattro zampe.

Palermo, stop ai cani portafedi: un parroco detta legge sul decoro del matrimonio. Un parroco di Palermo ha introdotto un regolamento disciplinare che vieta l'utilizzo di animali domestici, in particolare cani, per la consegna delle fedi nuziali durante le celebrazioni religiose. La decisione, presa nella parrocchia di San Francesco di Paola, mira a preservare il decoro delle funzioni e a evitare eccessi che potrebbero snaturare il significato del matrimonio. La mossa ha acceso un dibattito sulle tradizioni, le nuove sensibilità e il ruolo della Chiesa nella società contemporanea.