Cagliari blitz notturno a Is Mirrionis | arrestato scassinatore

Nella notte, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 57 anni nel quartiere di Is Mirrionis, durante un tentativo di scasso. L’individuo, conosciuto per precedenti penali, è stato portato in carcere e sottoposto a misure cautelari domiciliari. L’intervento è avvenuto senza incidenti, e l’operazione si inserisce nelle attività di controllo svolte nelle prime ore del mattino.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano uomo di 57 anni a Is Mirrionis durante un tentativo di scasso.. Il sospettato con precedenti penali è stato condotto in carcere con misure cautelari domiciliari.. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un uomo di 57 anni in via Is Cornalias, nel quartiere Is Mirrionis, mentre tentava di forzare la portiera di un’auto parcheggiata lungo la carreggiata durante un turno di pattugliamento notturno. L’azione delle forze dell’ordine è avvenuta con una rapidità tale da impedire al sospettato, un disoccupato già noto alle autorità per precedenti legati ai reati predatori, di scappare o di nascondere gli attrezzi che stava impugnando.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, blitz notturno a Is Mirrionis: arrestato scassinatore Notizie correlate Manerbio, blitz notturno: spacciatore arrestato e locali sanzionatiUn’operazione di vigilanza straordinaria ha coinvolto il centro di Manerbio nella serata del 17 aprile, con l’impiego coordinato di pattuglie della... Messina, blitz notturno al Bordonaro: arrestato spacciatore con 2.500€Un uomo di 43 anni, già noto alle autorità, è stato fermato dai Carabinieri nel quartiere Bordonaro a Messina durante la notte, colto nell’atto di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola; Cagliari, blitz della polizia tra piazza del Carmine e piazza Matteotti: 25 persone senza documenti validi; Cagliari, l'inferno sotto i portici di via Roma: Aggrediti e minacciati se non paghiamo. Cagliari: blitz notturno nelle due sedi del De Sanctis-Deledda, trafugati i distributoriDoppia incursione nella notte nelle due sedi dell’istituto superiore De Sanctis Deledda, a Cagliari: i ladri, dopo aver forzato una finestra dell’edificio di via Sulcis, hanno danneggiato i ... unionesarda.it Radiolina. . È il momento di “A voi la linea”, lo spazio dedicato ai tifosi rossoblù condotto da Lele Casini: qui parliamo insieme del Cagliari! Ogni lunedì alle 14.30 su Radiolina. Invia audio e messaggi su WhatsApp al 340 871 5015 Chiama lo 070 415 - facebook.com facebook Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni: riecco Folorunsho, dubbio centravanti x.com