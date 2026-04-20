Nella notte tra il 17 e il 18 aprile, nel centro di Manerbio, si è svolta un’operazione di vigilanza straordinaria che ha visto impegnate pattuglie della Polizia Locale e dei Carabinieri. Durante il blitz sono stati arrestati uno spacciatore e sanzionati alcuni locali della zona. L’intervento ha interessato diverse vie del centro cittadino e ha portato all’identificazione di vari soggetti coinvolti in attività illecite.

Un’operazione di vigilanza straordinaria ha coinvolto il centro di Manerbio nella serata del 17 aprile, con l’impiego coordinato di pattuglie della Polizia Locale e dei Carabinieri. L’intervento mirava a monitorare le zone più sensibili, i parchi e le vie principali per contrastare fenomeni di spaccio, furti e il degrado urbano nelle ore notturne. Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno identificato 73 persone, tra le quali 14 risultavano già note alle autorità, e hanno effettuato ferma a 17 veicoli. Sicurezza urbana e responsabilità commerciale: il bilancio delle sanzioni. L’attività di controllo ha colpito diversi aspetti della convivenza civile nel tessuto urbano del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manerbio, blitz notturno: spacciatore arrestato e locali sanzionati

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