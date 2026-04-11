Nella notte a Messina, i Carabinieri hanno effettuato un blitz nel quartiere Bordonaro, arrestando un uomo di 43 anni già noto alle forze dell'ordine. Durante l'intervento, è stato sorpreso mentre vendeva dosi di cocaina a due persone di 21 e 41 anni. Nella sua disponibilità sono stati trovati circa 2.500 euro in contanti. L'uomo è stato portato in caserma e si indaga sulle sue attività illecite.

Un uomo di 43 anni, già noto alle autorità, è stato fermato dai Carabinieri nel quartiere Bordonaro a Messina durante la notte, colto nell’atto di vendere dosi di cocaina a due individui, uno di 21 anni e l’altro di 41. L’operazione, coordinata dal Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud insieme ai reparti del Nucleo Radiomobile del capoluogo e della Stazione di Messina Bordonaro, ha portato al sequestro di hashish e di una somma di circa 2.500 euro, presunta ricchezza derivante dallo spaccio. L’operazione nel quartiere Bordonaro e il bilancio del sequestro. Le pattuglie hanno messo in atto un servizio mirato contro il traffico di stupefacenti, riuscendo a intercettare il quarantatreenne proprio mentre concludeva una transazione illegale con due acquirenti, rispettivamente un ventunenne e un quarantunenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, blitz notturno al Bordonaro: arrestato spacciatore con 2.500€

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