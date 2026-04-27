Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Si giocherà in un Unipol Domus gremito

Da infobetting.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18:30 si gioca la partita tra Cagliari e Atalanta presso lo stadio Unipol Domus, che sarà pieno di tifosi. L’Atalanta arriva con l’obiettivo di tornare a concentrarsi sul campionato dopo aver perso la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati prima dell’incontro.

L’Atalanta fa visita al Cagliari lunedì pomeriggio e vuole tornare a concentrarsi sul campionato dopo la delusione del mancato approdo alla finale di Coppa Italia. La Dea si trova in ottava posizione e nello scorso weekend ha fallito la chance di accorciare sulla Roma non riuscendo ad andare oltre il pari nello scontro diretto con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Cagliari-Atalanta (lunedì 27 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Si giocherà in un Unipol Domus gremito

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