Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Si giocherà in un Unipol Domus gremito

Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18:30 si gioca la partita tra Cagliari e Atalanta presso lo stadio Unipol Domus, che sarà pieno di tifosi. L’Atalanta arriva con l’obiettivo di tornare a concentrarsi sul campionato dopo aver perso la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati prima dell’incontro.