Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Si giocherà in un Unipol Domus gremito

Lunedì 27 aprile 2026 alle 18:30 si svolgerà la partita tra Cagliari e Atalanta, che si giocherà all'Unipol Domus, un stadio che sarà pieno di tifosi. L'Atalanta arriva all'incontro dopo aver perso l'opportunità di qualificarsi per la finale di Coppa Italia e ora si concentra sul campionato. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati pubblicati in vista della sfida.

L’Atalanta fa visita al Cagliari lunedì pomeriggio e vuole tornare a concentrarsi sul campionato dopo la delusione del mancato approdo alla finale di Coppa Italia. La Dea si trova in ottava posizione e nello scorso weekend ha fallito la chance di accorciare sulla Roma non riuscendo ad andare oltre il pari nello scontro diretto con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cagliari-Atalanta (lunedì 27 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Si giocherà in un Unipol Domus gremito Notizie correlate Cagliari-Atalanta (lunedì 27 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta fa visita al Cagliari lunedì pomeriggio e vuole tornare a concentrarsi sul campionato dopo la delusione del mancato approdo alla finale di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; I convocati per Cagliari-Atalanta | Serie A Enilive 2025/26; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv: probabili formazioni. Cagliari-Atalanta: le probabili formazioni e dove vederla in tvLa 34^ giornata di Serie A prosegue oggi con il match delle 18.30 tra Cagliari e Atalanta. Scopriamo insieme le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta con le possibili scelte dei tecnici Fabio ... fantacalcio.it Cagliari-Atalanta, la probabile formazione rossoblù di CalcioCastedduIl Cagliari è pronto a scendere in campo contro l’ Atalanta lunedì 27 aprile alle ore 18.30, in un incontro che potrebbe rivelarsi determinante per la salvezza in Serie A. Il match, che si disputerà a ... calciocasteddu.it Manca poco alla partita tra il #Cagliari di Fabio Pisacane e l'#Atalanta di Raffaele Palladino Oggi il tecnico dei rossoblù ha accennato all'importanza di un giocatore giovane ma già esperto come il classe 99' Gabriele #Zappa MERITA UNA MAGLIA DAL - facebook.com facebook Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com