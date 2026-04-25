Cagliari-Atalanta lunedì 27 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 27 aprile alle 18:30 si gioca la partita tra Cagliari e Atalanta. L’Atalanta, reduce dalla mancata qualificazione in finale di Coppa Italia, si presenta in trasferta con l’obiettivo di tornare a concentrarsi sul campionato. Le formazioni ufficiali non sono ancora state comunicate, e le quote di scommessa sono in fase di aggiornamento. La partita si svolgerà allo stadio della squadra di casa.

L’Atalanta fa visita al Cagliari lunedì pomeriggio e vuole tornare a concentrarsi sul campionato dopo la delusione del mancato approdo alla finale di Coppa Italia. La Dea si trova in ottava posizione e nello scorso weekend ha fallito la chance di accorciare sulla Roma non riuscendo ad andare oltre il pari nello scontro diretto con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cagliari-Atalanta (lunedì 27 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Atalanta-Cremonese (lunedì 09 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta, dopo aver centrato la semifinale di Coppa Italia battendo la Juventus in settimana, torna a concentrarsi sul campionato e lunedì ospita... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; I convocati per Cagliari-Atalanta | Serie A Enilive 2025/26; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv: probabili formazioni. Cagliari-Atalanta, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniI clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a 'Zona DAZN' potranno seguire il match su DAZN 1, canale numero 214 di Sky. Cagliari-Atalanta sarà disponibile anche in diretta streaming su ... calciomercato.com Cagliari-Atalanta, la probabile formazione nerazzurraL’ Atalanta si prepara ad affrontare il Cagliari lunedì 27 aprile, alle ore 18.30, con un obiettivo ben preciso: mantenere viva la speranza di qualificarsi per le competizioni europee. Il tecnico Raff ... calciocasteddu.it Manca poco alla partita tra il #Cagliari di Fabio Pisacane e l'#Atalanta di Raffaele Palladino Oggi il tecnico dei rossoblù ha accennato all'importanza di un giocatore giovane ma già esperto come il classe 99' Gabriele #Zappa MERITA UNA MAGLIA DAL - facebook.com facebook Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com