Cagliari-Atalanta 3-2 i sardi si involano verso la salvezza e rallentano la Dea

Nella partita di ieri, il Cagliari ha battuto l'Atalanta con un punteggio di 3-2, ottenendo tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza. La squadra di casa ha segnato tre volte, mentre l'Atalanta ha reagito con due reti. La partita si è conclusa con il Cagliari che ha conquistato una vittoria importante, rallentando le speranze europee degli avversari.

Cagliari, 27 aprile 2026 – Il Cagliari allunga verso la salvezza e frena le ambizioni europee dell' Atalanta. Nel posticipo del lunedì pomeriggio di Serie A, valido per la 34^ giornata, i sardi si sono imposti per 3-2 sulla Dea, in una sfida dai tanti ribaltamenti di fronte. Ad aprire la sfida dell' Unipol Domus è la doppietta di Paul Mendy, all'esordio da titolare e in gol al 1' e all'8 minuto di gioco. La risposta bergamasca è affidata a Gianluca Scamacca, che al 40' e al 45' rimette tutto in equilibrio con la seconda doppietta di giornata. A decidere le sorti della partita è il gol di Borrelli, subentrato all'intervallo e in rete al 48' per i rossoblù.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cagliari-Atalanta 3-2, i sardi si involano verso la salvezza e rallentano la Dea Notizie correlate Cagliari-Atalanta 3-2, sempre più vicina la salvezza per i sardiAGI - Fuochi d'artificio alla Unipol Domus, dove il Cagliari si impone per 3-2 sull'Atalanta e vede il traguardo salvezza sempre più vicino. Cagliari-Atalanta il pronostico: per la Dea ultima chiamata per l'EuropaI nerazzurri, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, si affidano al campionato per sperare di tornare in campo internazionale Dopo l'eliminazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; A Cagliari per ripartire: l’Atalanta si gioca le residue speranze d’Europa; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv: probabili formazioni. Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: sogno Mendy, finale tutto di CaprileIl Cagliari vince 3-2 all'Unipol Domus contro l'Atalanta: doppietta da sogno per il giovane Mendy, ma strepitoso il finale di Caprile ... cagliaripad.it Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: pagato l’approccio disastrosoCagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: ai nerazzurri non basta la doppietta di Scamacca, fra le poche note liete della serata ... calcioatalanta.it #Mendy, esordio col botto e Atalanta ko a Cagliari: gol dopo 16 secondi! Pisacane vede la luce x.com Cagliari-Atalanta è finita 3-2 per la squadra sarda. Fabio Pisacane vince sfida tra allenatori napoletani in panchina e vede il traguardo della salvezza, praticamente ad un passo. Gli orobici di Raffaele Palladino (napoletano di Mugnano, ndr.), invece, dicono - facebook.com facebook