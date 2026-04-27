Alle 18.30 si gioca Cagliari-Atalanta, con il tecnico dei sardi che ha deciso di schierare Scamacca dal primo minuto al fianco di Palladino. Per i padroni di casa, Borrelli prende il posto di Pisacane in difesa. I rossoblu affrontano questa partita dopo la sconfitta contro l'Inter, mentre gli ospiti cercano di consolidare la posizione in classifica. La partita si svolge in Sardegna, in un clima di tensione tra le due squadre.

Sarà Juan Luca Sacchi a dirigere la gara. L’arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Davide Moro. Il quarto sarà Davide Di Marco. Valerio Marini e Michael Fabbri saranno rispettivamente Var e Avar. (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca (4-3-2-1) Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Deiola, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Borrelli. Cagliari-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18.30 Cagliari-Atalanta, le ultime: Palladino con Scamacca dal 1'. Borrelli per Pisacane

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