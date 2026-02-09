Un ragazzo di 17 anni è caduto ieri dal terzo piano del Convitto di Fermo. È stato subito portato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. La comunità è sotto shock e ancora cerca di capire come sia potuto succedere.

FERMO Un fulmine a ciel sereno ha scosso ieri la comunità del Fermano. Uno studente di 17 anni è precipitato dal terzo piano e ora è ricoverato in prognosi riservata a Torrette. L’allarme L’allarme è scattato a metà mattinata, poco dopo le 10, dal capoluogo, più precisamente dal convitto dell’Istituto tecnico tecnologico Montani. Il ragazzo si trovava nell’attuale sede del convitto a Santa Petronilla, visto che la storica sede è al centro di un restyling. È caduto, appunto, da una finestra del terzo piano. Un volo di oltre 8 metri. Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati 118, Croce verde, vigili del fuoco e carabinieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fermo, precipita dal terzo piano del Convitto: 17enne ricoverato in prognosi riservata

