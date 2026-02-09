Fermo precipita dal terzo piano del Convitto | 17enne ricoverato in prognosi riservata
Un ragazzo di 17 anni è caduto ieri dal terzo piano del Convitto di Fermo. È stato subito portato in ospedale, dove si trova in prognosi riservata. La comunità è sotto shock e ancora cerca di capire come sia potuto succedere.
FERMO Un fulmine a ciel sereno ha scosso ieri la comunità del Fermano. Uno studente di 17 anni è precipitato dal terzo piano e ora è ricoverato in prognosi riservata a Torrette. L’allarme L’allarme è scattato a metà mattinata, poco dopo le 10, dal capoluogo, più precisamente dal convitto dell’Istituto tecnico tecnologico Montani. Il ragazzo si trovava nell’attuale sede del convitto a Santa Petronilla, visto che la storica sede è al centro di un restyling. È caduto, appunto, da una finestra del terzo piano. Un volo di oltre 8 metri. Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati 118, Croce verde, vigili del fuoco e carabinieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Approfondimenti su Fermo Convitto
Cade dal monopattino vicino a Villa Dante, giovane ricoverato in prognosi riservata
Un ragazzo di appena vent’anni è caduto dal monopattino nel pomeriggio vicino a Villa Dante.
Cade dal solaio di un edificio in costruzione, ricoverato con prognosi riservata un 34enne
Un operaio di 34 anni di Campi Salentina è caduto dal solaio di un edificio in costruzione a Sant’Isidoro, nel Nardò.
Ultime notizie su Fermo Convitto
Argomenti discussi: Fermo, precipita dal terzo piano del Convitto: 17enne ricoverato in prognosi riservata; Precipita dal terzo piano. Ragazzino gravissimo; A 17 anni precipita dal terzo piano di un palazzo a Fermo: subito soccorso, è gravissimo; Precipita dal terzo piano durante un furto al quartiere Libertà: uomo in fin di vita.
Fermo, precipita dal terzo piano del Convitto: 17enne ricoverato in prognosi riservataFERMO Un fulmine a ciel sereno ha scosso ieri la comunità del Fermano. Uno studente di 17 anni è precipitato dal terzo piano e ora ... msn.com
A 17 anni precipita dal terzo piano di un palazzo a Fermo: subito soccorso, è gravissimoFERMO – Un ragazzo di 17 anni è caduto dal terzo piano di un edificio a Fermo e adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale ... corriereadriatico.it
Fermo, precipita dal terzo piano del Convitto: 17enne ricoverato in prognosi riservata facebook
A 17 anni #precipita dal terzo piano di un palazzo a #fermo: subito soccorso, è gravissimo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.