Grave infortunio sul lavoro un giovane cade dal tetto di un capannone | è in prognosi riservata al Bufalini

Giovedì pomeriggio a Ravenna si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane di 21 anni. La vittima è caduta dal tetto di un capannone ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini, dove si trova in prognosi riservata. Il lavoratore, nato a Rimini e residente a Cesena, ha origini marocchine. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato giovedì pomeriggio a Ravenna: vittima un lavoratore di 21 anni nato a Rimini da una famiglia di origini marocchine, e residente a Cesena. Dalle prime informazioni pare che il giovane sia caduto dal tetto di un capannone in via Ricasoli, nella. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Gravissimo infortunio, giovane lavoratore cade dal tetto di un capannone: portato d'urgenza in ospedaleUn gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio a Ravenna: vittima un giovane lavoratore. Precipita dal tetto di un capannone della ex Zucchi di Casorezzo: 13enne in prognosi riservataCasorezzo (Milano) Tre ragazzi minorenni sono penetrati nell’area dimessa della ex Zucchi, la storica azienda tessile del territorio e uno di loro,... Temi più discussi: Olginate, grave infortunio sul lavoro: braccio schiacciato da un macchinario; Tre morti, un grave infortunio sul lavoro. Il bilancio di un inizio settimana come tanti; Infortunio sul lavoro a Olginate, soccorsi urgenti in azione; Caduto dal tetto del capannone, giovane lavoratore ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Infortunio sul lavoro a Olginate, soccorsi urgenti in azioneGrave infortunio sul lavoro in un'azienda di via Campagnola a Olginate. Una persona - si tratterebbe di un operaio poco più che trentenne - sarebbe rimasta ferita a una mano rimasta schiacciata in un ... leccotoday.it Grave incidente sul lavoro a Cittiglio: 45enne trasportato in codice rosso al San GerardoCITTIGLIO, 7 aprile 2026-Un grave infortunio sul lavoro ha mobilitato i soccorsi nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, a Cittiglio, dove un uomo di 45 anni è rimasto seriamente ferito all'interno ... varese7press.it Rune rientra ad Amburgo: è pronto a tornare sette mesi dopo il grave infortunio x.com CHE BELLA NOTIZIA, HOLGER A sette mesi dal grave infortunio rimediato a Stoccolma, il tennista danese ha deciso di tornare in campo all’ATP 500 di Amburgo, previsto dal 18 al 24 maggio, segnando così il suo rientro ufficiale Un punto di ripartenza p - facebook.com facebook