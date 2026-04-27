Fabrizio Cacciatore ha raccontato che, dopo l'arresto in occasione della partita tra Chievo e Juventus, Maresca gli avrebbe detto che gli avrebbe mostrato un cartellino giallo al primo fallo nella gara successiva. La sua testimonianza è stata resa nota in un'intervista, in cui ha descritto i dettagli di quella vicenda e le parole dell'arbitro. La dichiarazione si inserisce nel contesto di un episodio che ha attirato l'attenzione nel mondo del calcio.

di Angelo Ciarletta Fabrizio Cacciatore ha fatto una clamorosa rivelazione sul gesto delle manette in Chievo Juventus di diversi anni fa. Vediamo cosa ha detto. La Juve osserva gli scossoni del mondo arbitrale dopo l’inchiesta per frode sportiva che ha portato all’autosospensione di Gianluca Rocchi. Al suo posto, fino a fine stagione, è stato nominato Dino Tommasi. ULTIMISSIME JUVE LIVE Sulla questione è intervenuto a Sportium.fun l’ex difensore Fabrizio Cacciatore, ricordando una sfida del 2018 contro la Juve. Il calciatore italiano ha tirato in ballo l’arbitro Fabio Maresca, rievocando il suo iconico gesto delle manette rivolto al direttore di gara.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cacciatore rivela: «Dopo le manette in Chievo Juve, Maresca disse che mi avrebbe dato il cartellino giallo al primo fallo nella partita successiva»

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