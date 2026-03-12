Nicola Rizzoli ha commentato l’intervento del VAR sui doppi cartellini gialli sbagliati. Ha affermato che un cartellino rosso può influenzare significativamente l’esito di una partita e che, quando si ha certezza di un errore su un secondo giallo, è corretto far intervenire il video check. Le sue parole si concentrano sull’importanza delle decisioni arbitrali e sull’utilizzo del VAR in situazioni controverse.

Nicola Rizzoli ha parlato dell’intervento del VAR sui doppi cartellini gialli sbagliati. Vediamo che cosa ha detto l’ex arbitro. Nicola Rizzoli ha parlato a Sky Sport di arbitri, VAR e tanto altro. Di seguito le dichiarazioni del responsabile del dipartimento arbitrale della Concacaf. ULTIMISSIME JUVE LIVE RUOLO – «Si vive più tranquilli nel mio attuale ruolo, con meno pressione. L’ambiente italiano sappiamo che esercita pressione, viverla oltreoceano è bello. Per me è una sfida, devono svilupparsi ancora» BOLOGNA MARSIGLIA DEL 99 – «Ero un ragazzino alle prime armi con l’arbitraggio professionistico, avevo entusiasmo e passione. Ero qua allo stadio a vedere la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rizzoli ammette: «Un cartellino rosso incide tanto su una partita. Se c’è certezza che un secondo giallo sia sbagliato è giusto far intervenire il VAR»

Articoli correlati

Rocchi sul rosso a Kalulu: «Giusto far intervenire il VAR sul secondo giallo, ma è una regola che ci fa male. Ecco il motivo»Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano.

Quattro gol e rigore sbagliato nel primo tempo di Monaco-PSG prima del cartellino rosso all’inizio del secondo tempo in una partita pazzesca2026-02-17 23:03:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Monaco e Paris Saint-Germain hanno giocato un primo tempo pazzesco...