Durante il corteo del 25 aprile a Bologna, un uomo di 82 anni è stato allontanato a causa di una bandiera di Kiev che portava con sé. L’uomo, ex docente di Scienze della comunicazione, ha espresso la sua paura e la volontà di tornare in piazza, nonostante l’esperienza vissuta. La vicenda ha suscitato attenzione sui social e tra gli spettatori presenti, diventando oggetto di discussione e condivisione online.

Bologna, 27 aprile 2026 – L’intimazione subita dall’ex docente di Scienze della comunicazione dell’Alma Mater, l’82enne Tino Ferrari, nel corteo del 25 Aprile a Bologna sta facendo il giro d’Italia e dei social ( video ). Professore, cosa le è successo? "Stavo andando a piedi in piazza dell’Unità diretto alla lapide dei caduti, alle 11 ci sarebbe stata la cerimonia dell’Anpi – spiega l’ ex direttore marketing e comunicazione della Mandarina Duck –. Ma alle 10 è partito il corteo degli antagonisti e mi hanno bloccato: "Via le tre bandiere (dell’Ucraina, dell’Unione europea e dell’Italia, ndr ), via la macchina fotografica oppure sparisci”. A quel punto mi sono allontanato e non ho cercato di seguire i manifestanti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cacciato dal corteo per la bandiera di Kiev, la rabbia di Tino: “Adesso ho paura ma tornerò in piazza”

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