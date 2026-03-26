La lettera della prof accoltellata a scuola | Non provo né rabbia né paura Quando potrò tornerò in classe

Una docente di scuola secondaria è rimasta ferita ieri durante un episodio avvenuto all’interno dell’istituto. Un allievo di tredici anni ha aggredito la docente, che è stata soccorsa e medicata. La professoressa ha scritto una lettera aperta, resa nota dal suo avvocato, in cui afferma di non provare né rabbia né paura e di voler tornare in classe quando possibile.

Trescore Balneario (Bergamo), 26 marzo 2026 – Ecco la lettera aperta della professoressa Chiara Mocchi accoltellata ieri a scuola dal suo allievo tredicenne, resa nota per il tramite del suo legale Angelo Lino Murtas. La docente di Trescore Balneario, che nel frattempo è stata trasferita dal reparto di Terapia Intensiva alla degenza del Giovanni XXIII di Bergamo, si rivolge a tutti coloro che in queste ore le sono stati vicini esprimendolo affetto, solidarietà e vicinanza, a cominciare “ dai miei adorati alunni”. BERGAMOCHIARA MOCCHI INSEGNANTE ACCOLTELLATA DA SUO ALUNNO ALLA MEDIA "DA VINCI" DI TRESCORE BALNEARIO--le armi in dotazione al 13enneFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL "Il cuore colmo di gratitudine” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lettera della prof accoltellata a scuola: “Non provo né rabbia né paura. Quando potrò tornerò in classe” Articoli correlati "Non porto rabbia né paura nel cuore, stiamo accanto al ragazzo": la lettera della prof Mocchi dal letto d'ospedaleA tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone... La professoressa accoltellata in una lettera: «Non porto rabbia né paura nel cuore. Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte verso una scuola più attenta»A tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone... Una selezione di notizie su La lettera della prof accoltellata a... Temi più discussi: Entra in classe con una maglietta con la scritta vendetta e accoltella la prof di Francese: l’aggressore ha 13 anni; Liceo Lanza di Foggia, la sorpresa degli studenti alla prof diventa virale: Rimandiamo ancora quel compito; A casa del 13enne che ha accoltellato la prof trovato del materiale potenzialmente esplosivo; Proposta di riforma del sistema scolastico: superamento del concetto di classe e introduzione dei moduli didattici. Lettera. Chiara Mocchi, la lettera della prof accoltellata dal 13enne: «Tornerò a insegnare: nessuna rabbia, stiamo vicini al ragazzo»Lettera di Chiara Mocchi, la prof accoltellata ieri a Trescore Balneario. «Se il Signore vorrà concedermelo, io tornerò. msn.com La lettera della prof accoltellata a scuola: Eccomi qui, sono ancora viva ma non provo né rabbia né paura, e quando potrò tornerò in classeTrescore Balneario, le parole commosse e piene di gratitudine della prof di francese Chiara Mocchi a tutti coloro che in queste drammatiche ore le hanno espresso affetto, vicinanza e solidarietà, a co ... quotidiano.net Prendetevi due minuti del vostro tempo e leggete la lettera che la professoressa Chiara Mocchi ha scritto dopo essere stata accoltellata da uno studente di 13 anni nei corridoi della sua scola, a Trescore. Leggetela, fatevi questo regalo. Perché non sono solo - facebook.com facebook Insegnante accoltellata a Bergamo, la lettera shock scritta dal 13enne x.com