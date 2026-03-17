La costosa e-bike rubata in stazione è recuperata sul treno dalla polizia Ora è caccia al ladro

A Como, oggi, la polizia ha recuperato una e-bike di valore che era stata rubata in stazione. L'allarme immediato ha permesso di trovare la bicicletta sul treno, e ora le forze dell'ordine sono alla ricerca del ladro. La bicicletta elettrica, costosa, è stata restituita al proprietario dopo il ritrovamento rapido.

Como, 17 marzo 2026 – L'allarme lanciato subito dopo il furto, ha consentito alla polizia di recuperare subito una costosa bicicletta elettrica, restituendola al proprietario. L'intervento della Squadra Volante è iniziato ieri verso le 19.30 dalla stazione di Como Lago, dove un comasco di 52 anni ha chiamato la sala operativa della Questura di Como, tramite il 112. Sorpreso in bicicletta con cento chili di rame appena rubati: la pedalata finisce alla caserma dei carabinieri La richiesta d’aiuto. All’operatore della Polizia di Stato l’uomo ha spiegato di aver visto una persona che, dopo aver rubato la sua bici elettrica dalla stazione, era salita su un treno delle Ferrovie Nord in partenza verso Milano, con ancora il lucchetto attaccato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La costosa e-bike rubata in stazione è recuperata sul treno dalla polizia. Ora è caccia al ladro Articoli correlati Auto rubata al mattino, recuperata dalla Polizia municipale il pomeriggioNel pomeriggio dello stesso giorno, una pattuglia in servizio ha notato in via di Cardeta un veicolo fermo in circostanze sospette. Auto rubate nel parcheggio della stazione: recuperata la seconda vettura, caccia al fuggiascoL’auto, una Fiat Panda bianca, è stata rintracciata in un’area periferica poco distante dal luogo del furto. Una raccolta di contenuti su La costosa e bike rubata in stazione è... Discussioni sull' argomento Ladri da noto sommelier. Ma invece del vino pregiato puntano la bici elettrica; Migliori e-bike: guida all’acquisto (marzo 2026); Harley-Davidson taglia il prezzo della Nightster: scopri quanto costa adesso. E-bike aziendale gratuita ai dipendenti: le regole fiscaliCon interpello 41 del 16 febbraio 2026, l'Agenzia Entrate porta la mobilità green nel welfare aziendale ma ci sono tanti limiti per le e-bike ... missionline.it Patente costosa: un milione di euro tra Leonardo e Ibm x.com Adesso è questa la chitarra più costosa della storia - facebook.com facebook