Nagoshi in crisi | NetEase taglia i fondi 44 milioni di dollari

Lo studio di Toshihiro Nagoshi si trova in difficoltà dopo che NetEase ha deciso di interrompere il finanziamento di 44 milioni di dollari destinati a Gang of Dragon. La sospensione dei fondi mette a rischio la continuazione del progetto e potrebbe portare alla chiusura definitiva dello studio. La decisione di NetEase ha colpito direttamente le attività di Nagoshi, creando una situazione di incertezza.

Lo studio fondato da Toshihiro Nagoshi si trova sull'orlo della chiusura definitiva dopo che il finanziatore NetEase ha interrotto i fondi per Gang of Dragon. La decisione, comunicata ai dipendenti venerdì scorso, stabilisce che il supporto economico cesserà nel mese di maggio 2026. Per completare lo sviluppo del titolo, sarebbero necessari ulteriori 7 miliardi di yen, una cifra pari a circa 44 milioni di dollari che non è stata ancora reperita. L'annuncio iniziale del progetto risaliva a tre mesi fa durante The Game Awards 2025, ma ora la sopravvivenza dell'intera struttura produttiva dipende dalla capacità di trovare nuovi investitori prima della scadenza dei fondi attuali.