Burraco | il siciliano Iannello trionfa a Sottomarina su 300 esperti

Il 25 aprile si è svolto a Sottomarina un torneo di burraco con la partecipazione di circa 300 esperti. Tra i vincitori ci sono stati Francesco Iannello e Marco Noseda, che hanno conquistato il titolo nel torneo nazionale. La competizione ha visto sfidarsi numerosi giocatori provenienti da diverse regioni, con partite che si sono protratte per tutta la giornata. La vittoria di Iannello e Noseda è stata confermata al termine delle ultime mani.

? Cosa sapere Francesco Iannello e Marco Noseda vincono il nazionale di burraco a Sottomarina il 25 aprile.. Il giocatore di Messina conferma il primato nazionale ottenuto precedentemente nel torneo di Montesilvino.. Francesco Iannello conquista il titolo nazionale di burraco a Sottomarina di Chioggia, confermandosi tra i vertici della disciplina dopo una competizione serrata conclusasi nel fine settimana del 25 aprile. Il giocatore barcellese, che rappresenta il circolo di Burraco di Messina, ha raggiunto la vetta del podio insieme al compagno di squadra Marco Noseda, esponente del circolo Burracolario di Como, superando un gruppo di oltre 300 concorrenti giunti dal resto d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Burraco: il siciliano Iannello trionfa a Sottomarina su 300 esperti Notizie correlate Foggia al centro delle aste: 1.300 esperti su 11 miliardi di immobiliIl capoluogo dauno si trasforma oggi, mercoledì 22 aprile, nel baricentro nazionale delle procedure esecutive immobiliari. Roma, il festival del vino: 300 etichette e 50 esperti a Palazzo RipettaIl 4 maggio prossimo, Palazzo Ripetta a Roma ospiterà la tappa romana di Wine List on Tour, un progetto itinerante che punta a valorizzare il ruolo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Burraco, titolo nazionale per il barcellonese Francesco Iannello: vittoria a Sottomarina di Chioggia; Il barcellonese Francesco Iannello trionfa al torneo nazionale di Burraco. Il barcellonese Francesco Iannello trionfa al torneo nazionale di BurracoAncora un successo per il barcellonese Francesco Iannello, che si conferma tra i protagonisti assoluti del panorama nazionale del Burraco. 98zero.com Burraco: il barcellonese Francesco Iannello trionfa al Torneo Nazionale di SottomarinaGrande successo per il barcellonese Francesco Iannello, che sabato scorso ha conquistato il primo premio al Torneo Nazionale di Burraco svoltosi a Sottomarina di Chioggia, in Veneto. Iannello, rappres ... 24live.it Continuano i grandi e bei TORNEI DI CIRCOLO al Burraco Sassari, dove si gioca ogni giovedì : ben 20 tavoli nel loro ultimo torneo , di cui qui sotto potete vedere le foto dei premiati . Complimenti! Un caro saluto agli amici sardi #fitabcircoli #fitabsar - facebook.com facebook