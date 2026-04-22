Oggi, mercoledì 22 aprile, Foggia si trova al centro dell’attenzione nazionale per via di un’importante operazione immobiliare. Sono coinvolti circa 1.300 esperti che partecipano alle aste di immobili per un valore complessivo di 11 miliardi di euro. La città diventa così il punto di riferimento principale per le procedure esecutive immobiliari in Italia.

Il capoluogo dauno si trasforma oggi, mercoledì 22 aprile, nel baricentro nazionale delle procedure esecutive immobiliari. Dalle ore 15 alle ore 19, la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana ospiterà il sesto incontro nazionale dedicato al corso di alta formazione per la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati alle vendite, con un tecnico sul decreto di trasferimento e sulla progettazione della distribuzione. L’evento riunisce un consesso di rilievo: oltre 100 delegati saranno presenti fisicamente, mentre circa 1.200 esperti tra avvocati, notai e commercialisti seguiranno i lavori in modalità remota. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Associazione Nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi (A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia al centro delle aste: 1.300 esperti su 11 miliardi di immobili

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