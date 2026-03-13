Otto leader europei hanno scritto alla presidente della Commissione Ue chiedendo di sospendere l’emissione di visti Schengen ai cittadini russi coinvolti nel conflitto in Ucraina. La richiesta arriva in un momento di tensione crescente legata alla guerra, con l’obiettivo di limitare l’ingresso di combattenti russi nel territorio europeo. La lettera si concentra sulla questione della sicurezza e sui controlli ai confini.

L’Unione Europea deve proteggersi contro i possibilirischidellapresenza di combattenti russi impegnati in Ucraina all’interno dell’aera Schengen. Questo chiedono, in unaletteraindirizzata al Presidente del Consiglio europeoAntónio Costae alla Presidente della Commissione EuropeaUrsula von der Leyen,ottocapi di Stato e di governo dell’areanord-orientale dell’Unione. Scrivono i leader che “uno dei rischi piùgravi e persistentiper l’Unione è il potenziale afflusso diex combattenti e combattenti attualmente in servizio, tutti cittadinirussi, nell’area Schengen“. Per gli otto, gli individui che hanno partecipato all’invasione dell’Ucraina da... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, Merz e Tusk scrivono a von der Leyen: “Stop a visti per i combattenti russi”

