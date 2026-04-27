Buone notizie in vista di Como-Napoli per Antonio Conte

A poche giornate dalla conclusione del campionato, il Napoli riceve buone notizie riguardo le condizioni di alcuni giocatori chiave, grazie ai progressi nelle cure e ai rientri dall’infermeria. La squadra si prepara alla prossima partita contro il Como, con la speranza di avere a disposizione più alternative in vista delle ultime sfide stagionali. L’attenzione si concentra sulle condizioni dei calciatori e sulla possibilità di un rafforzamento della formazione.

Mancano ormai poche partite alla fine della stagione e per il Napoli arrivano buone notizie soprattutto dall’infermeria. In vista della delicata trasferta contro il Como, una sfida che potrebbe avvicinare in modo decisivo la qualificazione alla prossima Champions League, l’allenatore Antonio Conte può finalmente contare su alcuni rientri importanti. In questo momento, più delle scelte tattiche, sono gli uomini a fare la differenza. Accanto a lui torna disponibile anche Antonio Vergara, il cui rientro apre scenari diversi e forse più complessi. A differenza del capitano, la sua presenza solleva interrogativi sul suo futuro e sul ruolo che potrà ricoprire nella squadra.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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