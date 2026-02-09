Napoli Conte recupera un big per il match contro il Como | prime buone notizie reparto infortunati

Napoli si prepara per la sfida contro il Como con qualche buona notizia in più. Dopo l’infortunio di Marassi, i medici hanno dato segnali positivi su McTominay, che potrebbe tornare disponibile. La squadra lavora con cautela, perché le prossime partite sono importanti e non si può sbagliare. Per ora, il tecnico valuta le scelte migliori per la Coppa Italia.

Nel Napoli si procede con cautela dopo l’episodio di Marassi, concentrando l’attenzione sulle condizioni di McTominay e sulle scelte per la Coppa Italia contro Como. L’obiettivo è avanzare senza correre rischi inutili, mantenendo l’equilibrio tra label fisica e dinamismo della squadra. Contro il Como, il piano tattico e il controllo medico orientano le decisioni, in vista di un ciclo di partite ravvicinate che richiede lucidità e gestione delle risorse. Conte mira a preservare McTominay, prevedendo un turno di riposo in Coppa Italia contro il Como, in programma martedì alle 21:00. L’intervento medico è finalizzato a evitare rischi in una sfida infrasettimanale e a garantire l’utilizzo pieno della risorsa nel prossimo big match di campionato contro la Roma. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo lo spavento di Marassi, il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Como con alcune buone notizie.

Buone notizie per il Napoli in vista della partita contro la Juventus.

