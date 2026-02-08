Napoli-Como arrivano due buone notizie per Antonio Conte ed una negativa

Il Napoli si prepara alla partita di Coppa Italia contro il Como con due buone notizie e una brutta. La squadra di Antonio Conte ha recuperato alcuni infortunati, ma ci sono ancora alcuni dubbi sulla formazione. La sfida si avvicina e i tifosi sperano in una prestazione convincente, anche se l’allenatore deve fare i conti con le assenze e le condizioni fisiche dei giocatori. La tensione è alta, e tutti attendono di capire chi scenderà in campo.

In casa Napoli tiene banco la situazione infortunati alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Como. Antonio Conte monitora quotidianamente l'infermeria azzurra, che negli ultimi giorni ha finalmente restituito qualche sorriso. Il tecnico può contare su notizie incoraggianti che arrivano dal centro sportivo. Recuperi importanti in vista di un match da non sottovalutare. La prima buona notizia riguarda Matteo Politano, rientrato in gruppo dopo aver saltato le ultime gare per un problema fisico. L'esterno offensivo ha lavorato regolarmente con i compagni e punta a tornare protagonista. Un recupero fondamentale per dare qualità e soluzioni in più sulla fascia.

