Buon compleanno Paolino Pulici Italo Vegliante Giustina Demetz…

Oggi si festeggiano diversi compleanni, tra cui quelli di Italo Vegliante, Paolino Pulici, Graziano Delrio, Vittorio Cecchi Gori e altri. Le celebrazioni riguardano persone provenienti da diversi settori e con carriere distintive. La giornata è dedicata a riconoscere il trascorrere del tempo per queste figure, che hanno avuto ruoli pubblici o di rilievo nella cultura e nella politica italiana.

Buon compleanno Italo Vegliante, Paolino Pulici, Graziano Delrio, Vittorio Cecchi Gori, Claudio Burlando, Dominique Boschero, Giustina Demetz, Lina Sotis, Enzo Braschi, Viviane Reding, Francesco Paolo Sisto, Davide de Zan, Marco Carra, Angelo Mangiante, Giuseppe de Mita, Valerio Fiori, Silvia Farina Elia. Oggi 27 aprile compiono gli anni: Nico Perrone, storico, saggista, giornalista; Luca Colasanto, politico, editore, giornalista; Dominique Boschero, attrice; Lily Tirinnanzi, attrice; Giustina Demetz, sciatrice; Vittorio Cecchi Gori, imprenditore, politico, produttore cinema; Lina Sotis, scrittrice, giornalista; Roberto Bonadimani,....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Paolino Pulici, Italo Vegliante, Giustina Demetz… Notizie correlate Buon Compleanno a don Alvaro BardelliLe sue giornate iniziano con le lodi mattutine e la sempre partecipata celebrazione eucaristica nella Cappella della Madonna del Conforto all’interno... Buon compleanno Arrigo d’Armiento, Modibo Diakité…Oggi 2 marzo compiono gli anni: Arrigo d’Armiento, giornalista; Carlo Molè, politico.