Buon compleanno Arrigo d’Armiento Modibo Diakité…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità italiane e internazionali. Tra loro ci sono Arrigo d’Armiento, Modibo Diakité, Paola Taverna, Stefano Accorsi, Ricardo Lagos e Willy Pasini. Ognuno di loro compie gli anni in questa giornata, senza ulteriori dettagli sulle loro attività o carriere. La celebrazione riguarda semplicemente il giorno di nascita di queste figure pubbliche.

Oggi 2 marzo compiono gli anni: Arrigo d’Armiento, giornalista; Carlo Molè, politico. Inoltre, compiono gli anni: Ricardo Lagos, ex presidente Cile; Willy Pasini, psichiatra, sessuologo; Eugenio Sangregorio, politico; Lothar de Maiziere, ex premier Rdt; Giuseppe O. Longo, informatico, scrittore; Giancarlo Serafini, politico; Nicola Taiano, calciatore; Gastone Cecconello, pittore, scultore; John Irving, scrittore, sceneggiatore; Salvatore Boemi, ex magistrato; Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore; Roberto Cipriani, sociologo; Girolamo Cannariato, politico; Luciano Paganini, ex calciatore; Gianfelice Rocca, imprenditore, presidente Techint; Ezio Candido, ex calciatore Lecce, dirigente; Giorgia Trasselli, attrice, regista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Arrigo d’Armiento, Modibo Diakité… Buon compleanno Claudio d’Armiento, Renato Bruson…Buon compleanno Claudio d’Armiento, Renato Bruson, Luciano Chiarugi, Gerardo Greco, Veronica Gervaso, Mario Yepes, Riccardo Fraccaro, Davide Grassi,... Buon compleanno Enrico d’Armiento, Federico Pennacchioni…Buon compleanno Enrico d’Armiento, Federico Pennacchioni, Jim Carrey, Antonio Lopez, Pietro Parolin, Walter Verini, Paul Young, Massimiliano...