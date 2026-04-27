Bully Ray senza pietà sui licenziamenti WWE | Forse dovevate sudare di più

Bully Ray ha espresso commenti duri riguardo ai recenti licenziamenti nella WWE, suggerendo che forse i wrestler avrebbero dovuto impegnarsi di più. Le sue parole sono arrivate in un momento in cui diversi atleti sono stati mandati via dalla compagnia, senza mezzi termini o appelli. La sua posizione si distingue per la mancanza di empatia verso le decisioni aziendali e per le critiche rivolte ai wrestler coinvolti.

Bully Ray non ha alcuna intenzione di mostrare comprensione verso i wrestler licenziati dalla WWE negli ultimi mesi. In un’intervista rilasciata a WrestleRant, all’ Hall of Famer è stato chiesto cosa pensasse degli atleti di NXT e del programma LFG che sono stati tagliati dalla compagnia di Stamford. La risposta non è stata né solidale né incoraggiante: per lui, chi se ne va non merita consigli a posteriori. Quando il giornalista gli ha chiesto quale messaggio avrebbe voluto trasmettere a chi ora cerca di rimettersi in piedi o di rientrare in WWE, Bully non ha usato mezze parole: “Non gli do nessun consiglio, ormai sono fuori. Davvero, non ho proprio consigli per questi ragazzi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Bully Ray senza pietà sui licenziamenti WWE: “Forse dovevate sudare di più” Notizie correlate Bully Ray: “Bryan Danielson tornerà in WWE per concludere la sua carriera”Bryan Danielson fa parte del roster di AEW dal suo leggendario debutto alla fine del pay-per-view All Out nel settembre 2021. WWE: Booker T votato peggior commentatore, Bully Ray si scaglia contro Dave MeltzerSe c’è un personaggio che può dirsi divisivo all’interno della Internet Wrestling Community, e non solo, è sicuramente Dave Meltzer.