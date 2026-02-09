Bully Ray | Bryan Danielson tornerà in WWE per concludere la sua carriera

Bryan Danielson tornerà in WWE per concludere la sua carriera. La notizia circola da alcune settimane e ha sorpreso molti fan di wrestling. Danielson, che da due anni fa parte di AEW, ha sempre mantenuto un rapporto stretto con il mondo WWE. Ora, sembra che abbia deciso di tornare sul ring per chiudere il suo percorso nel modo che desidera. La sua decisione ha già scatenato molte discussioni tra gli appassionati.

Bryan Danielson fa parte del roster di AEW dal suo leggendario debutto alla fine del pay-per-view All Out nel settembre 2021. Nel tempo trascorso in AEW, la sua carriera da wrestler a tempo pieno è giunta quasi al termine. Danielson fa ora parte del team di commento di AEW, anche se in modo sporadico, a causa dei problemi al collo che gli impediscono di viaggiare frequentemente. Tuttavia, la questione di quanto resterà all'interno della compagnia è stata recentemente discussa da Bully Ray, durante un episodio di Busted Open Radio: "Quanto tempo pensi passerà prima che Danielson torni in WWE?" ha chiesto Bully, dopo aver parlato del recente ritorno di Brie Bella in WWE, moglie di Danielson, cosa che, secondo lui, porterà inevitabilmente "The American Dragon" a fare il suo ritorno in WWE prima o poi.

