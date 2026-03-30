Bullismo e cyberbullismo in Sicilia | attivi numero verde 800 280 000 e chat live per studenti docenti e famiglie nel quadro del progetto 1nessuno100giga

In Sicilia, sono attivi un numero verde 800 280 000 e una chat live dedicata a studenti, insegnanti e famiglie, nel quadro del progetto “1nessuno100giga” per contrastare il bullismo e il cyberbullismo. La Regione Siciliana e l'Ufficio scolastico regionale hanno comunicato alle scuole pubbliche e paritarie dell’isola che gli strumenti di ascolto sono ora pienamente operativi.

La Regione Siciliana e l'Ufficio scolastico regionale Sicilia hanno comunicato alle scuole statali e paritarie dell'Isola la piena operatività degli strumenti di ascolto previsti dal progetto interistituzionale "1nessuno100giga". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Contrasto a cyberbullismo e bullismo, in Sicilia attivo il numero verde gratuitoL'iniziativa della Regione per arginare un fenomeno abbastanza diffuso e mantenere la vicinanza a bambini, adolescenti e adulti Prosegue l’azione di... In Sicilia è attivo un nuovo numero verde contro bullismoProsegue l’azione di sensibilizzazione promossa dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio scolastico regionale per prevenire e contrastare i fenomeni...