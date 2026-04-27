Paul Buchegger ha commentato la vittoria di gara 2 che ha portato Modena alla finale per il quinto posto, un risultato che la squadra ha conquistato dopo un avvio difficile. Nonostante il premio di MVP sia andato a Amir Tizi-Oualou, Buchegger ha sottolineato come la crescita del team si sia fatta sentire nel corso della stagione. La partita ha concluso un percorso che ha visto i modenesi affrontare diverse sfide fino a questo momento.

È l’mvp reale, Paul Buchegger, anche se il premio è andato ad Amir Tizi-Oualou. È quindi giusto che sia lui ad analizzare la gara 2 che ha portato Modena in finale per il quinto posto, per il secondo anno consecutivo. Un’analisi realistica e lucida: "Secondo me non è stata la nostra miglior prestazione dell’anno – il commento dell’opposto austriaco – soprattutto in battuta a inizio partita abbiamo fatto molta fatica. Si vede però che questa squadra è cresciuta nel corso della stagione e lo si è visto anche all’interno di questo match a Milano. Sono molto contento e orgoglioso di questo, perché a inizio anno le partite in cui non ci entrava la battuta non le vincevamo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buchegger. "La squadra è cresciuta. Abbiamo faticato in avvio»

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