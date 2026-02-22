La squadra è cresciuta Adesso serve continuità

Empoli ha ottenuto un punto contro il Frosinone, a causa di una prestazione solida ma poco efficace in attacco. La squadra ha dominato il primo tempo, creando numerose occasioni, ma non è riuscita a concretizzare. Il pareggio finale riflette una partita equilibrata, anche se rimane il rammarico per alcune chance sprecate. La crescita della squadra si vede, ma ora serve mantenere questa intensità per migliorare i risultati. La prossima sfida attende gli azzurri sul campo.

Un Empoli determinato e organizzato torna da Frosinone con un punto prezioso e più di un rammarico. Se, come ha sottolineato lo stesso Dionisi a fine gara, prima del match il pari sarebbe stato un punto guadagnato per l’andamento della gara c’è più di una recriminazione per non essere riusciti a portare a casa l’intera posta in palio, soprattutto alla luce di un primo tempo quasi perfetto in cui gli azzurri meritavano di andare al riposo con almeno due reti di vantaggio e invece si sono ritrovati a tornare negli spogliatoi sull’1-1. Ancora una volta è mancata la capacità di concretizzare maggiormente le occasioni create e un pizzico di attenzione in più sui due gol presi, entrambi evitabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

