Playoff Superlega Lorenzetti soddisfatto della sua Sir | Abbiamo faticato solo sulle palle alte

Nella fase dei playoff di Superlega, l'allenatore della Sir ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra, sottolineando che hanno incontrato difficoltà soltanto nelle situazioni di gioco sulle palle alte. La partita è iniziata con una vittoria chiara, sebbene l'avvio non sia stato immediatamente facile. La squadra si è mostrata pronta a affrontare le sfide, mantenendo un ritmo costante durante l'incontro.

L'analisi del coach al termine del 3-1 ai danni di Monza che ha aperto la corsa al tricolore. Su gara due: "Non abbiamo mai passeggiato lì" La partenza è stata quella auspicata. Ovvero con una vittoria comunque netta, giunta dopo un'inizio comunque non facile. Una prestazione che soddisfa in pieno il coach Angelo Lorenzetti che commenta così quanto avvenuto ieri sera al PalaBarton: “In base al lavoro fatto, sapevamo che certe cose potevano funzionare bene, come la ricezione e la battuta; altre, come soprattutto l’attacco, in virtù della loro qualità del muro che è buona, magari potevamo fare fatica. All’inizio è stato così: il nostro cambiopalla ha fatto fatica, però i ragazzi sono stati lì e piano piano il cambiopalla è migliorato e abbiamo fatto fatica solo sulla palla alta”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Superlega, la Sir attende novità su Loser e guarda a Piacenza. Lorenzetti: "Questa partita sarà uno snodo"

Superlega, la Sir cerca punti pesanti a Civitanova. Lorenzetti: "Lube ancora più forte in casa, dovremo alzare il livello"Ora che il primato solitario, con tanto di allungo su una delle dirette inseguitrici, è stato riconquistato la Sir Susa Scai Perugia non ha alcuna...

Tutto quello che riguarda Playoff Superlega.

Playoff Superlega, Lorenzetti soddisfatto della sua Sir: Abbiamo faticato solo sulle palle alteL'analisi del coach al termine del 3-1 ai danni di Monza che ha aperto la corsa al tricolore. Su gara due: Non abbiamo mai passeggiato lì ... perugiatoday.it

Playoff Superlega, la Sir parte bene: 3-1 a Monza in gara unoL'avvio al rallentatore non scoraggia i Block Devils, che portano a termine con il giusto slancio la missione. Tra una settimana il secondo atto, importante alzare ancora di più il livello ... today.it