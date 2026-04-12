Il gruppo sudcoreano BTS ha ottenuto un risultato record negli Stati Uniti, con il suo album ARIRANG che si conferma in prima posizione nella classifica 200 per tre settimane di fila. Questo traguardo rappresenta un passo importante per la band nel mercato musicale statunitense, consolidando la sua presenza e popolarità nel paese. La classifica, aggiornata settimanalmente, mostra come il disco si mantenga stabile in cima alle preferenze degli ascoltatori.

Il successo globale del gruppo sudcoreano BTS ha raggiunto un nuovo traguardo storico negli Stati Uniti, con l’album ARIRANG che mantiene la vetta della classifica 200 per la terza settimana consecutiva. I dati aggiornati al 12 aprile mostrano come il lavoro discografico stia riscrivendo i primati di settore, consolidando una posizione di dominio che non si vedeva da oltre un decennio per un gruppo musicale. Le rilevazioni fornite da Luminate relative alla settimana conclusasi il 9 aprile evidenziano un volume di consumi estremamente diversificato, con un totale di 124.000 unità equivalenti all’album. La composizione di questo successo vede una forte componente di vendite fisiche e digitali tradizionali, che hanno contato 71.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BTS, trionfo storico negli USA: ARIRANG domina per 3 settimane

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