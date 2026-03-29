L’album Arirang del gruppo BTS ha conquistato la prima posizione della classifica Top 200 negli Stati Uniti, registrando un record di vendite settimanali per un gruppo musicale. La conquista rappresenta un risultato senza precedenti per la band, che ha ottenuto il miglior risultato di sempre in questa classifica. La pubblicazione ha avuto un forte impatto sul mercato musicale statunitense.

L’album Arirang del gruppo BTS ha raggiunto la vetta della classifica Top 200 negli Stati Uniti, segnando un record storico per le vendite settimanali di un gruppo musicale. I dati confermano che questa pubblicazione rappresenta il più alto volume d’affari mai registrato da una band in oltre dieci anni, superando i risultati precedenti ottenuti nel 2013. I numeri ufficiali indicano che l’opera ha generato 641.000 unità equivalenti nell’arco della settimana conclusasi il 26 marzo, posizionandosi al primo posto sia nelle vendite tradizionali che nelle classifiche di streaming. Questo risultato colloca il progetto al vertice delle preferenze dei consumatori americani, consolidando la posizione dominante dell’artista nel mercato globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BTS: Arirang domina la Top 200 USA con vendite record

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