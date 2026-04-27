Bryan Saragozza torna sul mercato

Bryan Zaragoza torna sul mercato. Secondo quanto riportato da Sport, il giocatore sta attraversando una stagione con la Roma caratterizzata da alti e bassi, senza riuscire a trovare una stabilità all’interno della squadra. La sua presenza in campo è stata intermittente, e finora non ha consolidato un ruolo fisso nel reparto offensivo. La sua situazione contrattuale e le future possibilità di trasferimento sono ora al centro delle discussioni.

Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: Bryan Zaragoza está viviendo una temporada en la Roma marcada por la irregularidad y la falta de continuidad en un equipo donde no ha conseguido asentarse en ningún momento. El extremo malagueño llegó al conjunto italiano en busca de minutos y estabilidad tras un inicio de curso con dudas en el Celta de Vigo, pero su paso por la Serie A no ha terminado de despegar y su futuro en el club romano ya está prácticamente descartado. –> –> –> El atacante aterrizó en la Roma tras romper su cesión con el conjunto gallego en un momento en el que empezaba a ganar protagonismo. En Vigo había encadenado cinco titularidades en LaLiga y había firmado un gol ante el Rayo Vallecano en Balaídos, lo que parecía abrirle de nuevo las puertas de la confianza y la continuidad.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Bryan Saragozza torna sul mercato Notizie correlate Brie Bella torna in WWE grazie a BryanNel corso di una visita a Raw, Brie Bella è tornata sul ring insieme a Nikki Bella, annunciando l’obiettivo di dominare la divisione femminile e... Calciomercato Roma, addio Bryan Zaragoza: niente riscatto, torna al BayernL’avventura di Bryan Zaragoza con la maglia della Roma è giunta ai titoli di coda. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Roma-Atalanta, la gaffe sfiorata da Tsimikas: stava per entrare con la maglia di Bryan Zaragoza; Zaragoza, Gasperini lo esclude per indisciplina tattica; Zaragoza excluded from squad list vs Bologna due to tactical indiscipline; La Lazio scuce lo Scudetto dalle maglie del Napoli. La Roma non eserciterà l'opzione di acquisto per Bryan Zaragoza quest'estate. L'esterno tornerà al Bayern Monaco. Fonte: Fabrizio Romano - facebook.com facebook Bryan #Zaragoza verrá rispedito al Bayern Monaco a fine stagione. x.com