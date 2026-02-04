brie bella torna in wwe grazie a bryan

Brie Bella torna in scena in WWE dopo anni di assenza. Durante una puntata di Raw, la wrestler si è presentata sul ring insieme a Nikki, annunciando di voler riconquistare il suo spazio nella divisione femminile. La coppia ha fatto il suo ritorno con un obiettivo chiaro: dominare di nuovo nel mondo del wrestling femminile.

Nel corso di una visita a Raw, Brie Bella è tornata sul ring insieme a Nikki Bella, annunciando l’obiettivo di dominare la divisione femminile e riaffermare la presenza delle sorelle nel panorama WWE. Dopo una performance definita non memorabile nel Women's Royal Rumble, Brie ha sottolineato di aver intensificato l’allenamento per il ritorno e ha evidenziato l’apporto di una figura di spicco nel suo percorso. Durante l’intervento a NotSam Wrestling Live!, Brie ha messo in risalto l’importanza del marito come coach: uno degli allenatori più preparati e severi che possa esistere. Nikki ha aggiunto che ha ricevuto consigli continui da Bryan Danielson e ha rivelato di aver mostrato i propri allenamenti a veterani come William Regal, evidenziando un processo di preparazione condiviso e mirato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

