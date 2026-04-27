Brisbane caos in carcere | accusati di stupro in celle comuni

Tre detenuti sono stati accusati di aver commesso uno stupro mentre si trovavano in celle comuni in un carcere di Brisbane. La situazione si è aggravata a causa del sovraffollamento, che ha raggiunto il 168%, rendendo difficile rispettare le procedure di sicurezza previste dalle autorità del Queensland. La presenza di più persone rispetto alla capienza ufficiale ha contribuito al caos all’interno dell’istituto penitenziario.

? Cosa sapere Tre detenuti accusati di stupro sono stati coabitati nel carcere di Brisbane.. Il sovraffollamento al 168% impedisce l'applicazione dei protocolli di sicurezza del Queensland.. Tre detenuti accusati di aver commesso stupri ai danni dei compagni di cella sono stati erroneamente lasciati in spazi condivisi nel centro correttivo di Brisbane, a causa di errori procedurali del personale del Queensland. L’indagine condotta dall’ombudsman dello stato ha messo in luce una gestione fallimentare della sicurezza all’interno della struttura di Brisbane, dove le norme che impongono l’isolamento per i soggetti vulnerabili o accusati di aggressioni sessuali sono state sistematicamente ignorate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brisbane, caos in carcere: accusati di stupro in celle comuni Notizie correlate “Lo stupro è sesso”: le dichiarazioni choc di tre richiedenti asilo accusati di stupro di gruppoTre richiedenti asilo sono stati accusati e riconosciuti colpevoli di stupro di gruppo al termine di un processo che ha scosso l’opinione pubblica... Leggi anche: Schermidori accusati di stupro: "Condanna a 5 anni e 4 mesi"