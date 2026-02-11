La sentenza è arrivata: cinque anni e quattro mesi di reclusione per i due schermidori accusati di aver stuprato una donna. La vicenda si è svolta a Siena, dove i due atleti erano in tribunale. La campionessa di scherma, che avrebbe dovuto testimoniare il 24 aprile, non era presente in aula. La giudice ha letto la condanna, mentre i difensori annunciano già il ricorso. La donna vittima dell'aggressione non si è presentata, ma il processo si è concluso con questa sentenza definitiva.

di Laura Valdesi SIENA Lei non era in aula. La campionessa di scherma che gareggia per i colori dell’Uzbekistan però dovrebbe essere a Siena il 24 aprile, alle 10.30 quando il giudice Andrea Grandinetti leggerà la sentenza. La giovane, di origini messicane e all’epoca dei fatti 17enne, aveva denunciato di essere stata abusata in una stanza d’albergo a Chianciano dove era in corso un camp. Una violenza avvenuta nella notte fra il 4 e il 5 agosto 2023. A due anni e mezzo di distanza dal presunto stupro la vicenda giudiziaria è giunta ieri alle battute finali. Si è discusso infatti il caso, con rito abbreviato, davanti al gup Grandinetti in un’udienza fiume iniziata poco dopo le 11 con la requisitoria del pubblico ministero Serena Menicucci e terminata alle 17,30 passate quando è stata fissata la data per la sentenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schermidori accusati di stupro: "Condanna a 5 anni e 4 mesi"

Approfondimenti su Schermidori Accusati

È stata richiesta la conferma della condanna a 3 anni e 7 mesi per i calciatori Lucarelli e Apolloni, accusati di stupro di gruppo.

Il pubblico ministero di Siena ha chiesto una condanna di cinque anni e quattro mesi per due schermidori italiani, accusati di aver violentato una collega uzbeka durante un raduno internazionale a Chianciano Terme.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Schermidori Accusati

Argomenti discussi: Atleta abusata, il pm chiede la condanna a 5 anni e 4 mesi per i due schermidori; Presunta violenza sessuale a Chianciano Terme, chiesti 5 anni e 4 mesi per gli schermidori; Presunta violenza sessuale di gruppo su schermitrice, chiesti 5 anni e 4 mesi di condanna per i due atleti; Schermidori accusati di stupro: Condanna a 5 anni e 4 mesi.

Atleta abusata, il pm chiede la condanna a 5 anni e 4 mesi per i due schermidoriAll’epoca la ragazza era minorenne. Secondo l’accusa i fatti sarebbero avvenuti durante un raduno internazionale a Chianciano Terme (Siena) tra il 4 e 5 agosto 2023 ... msn.com