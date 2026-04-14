Navigare il futuro | il viaggio di Linea Verde Italia passa da Brindisi Appuntamento su Rai1

BRINDISI - Sabato 18 aprile alle 12.20, su Rai1, "Linea Verde Italia" farà tappa a Brindisi. Con Monica Caradonna e Tinto, il programma racconterà una città che non si limita a custodire il proprio passato, ma prova a trasformarlo in una direzione per il domani.Il filo conduttore è quello di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Pasquali: "Investiamo su un territorio pronto a navigare verso il futuro"PASSIGNANO - Solidità finanziaria per sbloccare investimenti strutturali e ridisegnare il volto del borgo.