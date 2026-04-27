Dopo quasi dieci anni al centro della scena politica francese, Brigitte Macron ha deciso di condividere pubblicamente i propri sentimenti, descrivendo uno stato di tristezza legato a quanto ha visto all’interno dell’Eliseo. La sua testimonianza rappresenta un gesto inedito, che ha attirato l’attenzione di molti media e pubblico, e si inserisce in un momento in cui la protagonista ha scelto di parlare apertamente delle proprie emozioni.

Dopo quasi un decennio trascorso al cuore della politica francese, Brigitte Macron rompe il silenzio con una confessione rara e profondamente personale. In una lunga intervista concessa al giornale La Tribune, la première dame traccia un bilancio dei suoi anni all’Eliseo, iniziati nel maggio 2017 al fianco del marito Emmanuel Macron. Il tempo, racconta, è volato con una velocità sorprendente. "Qui all’Eliseo questi anni sono passati così in fretta. Sono stati così intensi", confida. Un’esperienza totalizzante che, però, ha avuto anche un costo personale significativo. Con la fine del secondo mandato presidenziale ormai all’orizzonte, e l’impossibilità per Macron di candidarsi nuovamente, si avvicina anche la conclusione di questa fase della sua vita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Brigitte Macron: "Sono triste, ecco cosa ho visto all'Eliseo"

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