La prima dama francese, 73 anni, che vive all’Eliseo dal maggio del 2017, ha condiviso il suo punto di vista sui dieci anni trascorsi in quella residenza. In un’intervista, ha parlato delle sfide di vivere sotto i riflettori e delle difficoltà legate alla politica, commentando come a volte si senta triste a causa di ciò che ha visto e vissuto. Ha anche rivelato che tenere un diario rappresenta un aiuto per affrontare questi momenti.

La première dame francese, 73 anni, all’Eliseo dal 15 maggio 2017, è tornata dietro la cattedra, grazie a un’iniziativa nata da un incontro con Bernard Arnault, patron di LVMH, che le ha proposto di guidare un progetto dedicato alla formazione degli adulti disoccupati, l’Institut des vocations pour l’emploi. Oggi quei centri accolgono centinaia di persone ogni anno, e Brigitte Macron vi partecipa attivamente, incontra le classi e tiene lezioni di cultura generale, ritrovando, come dice lei stessa, i gesti e i ritmi della sua professione di insegnante. In aula, tra gli studenti, viene chiamata «madame la présidente», ma lei si sente soprattutto una professoressa, che con i suoi alunni insiste su un gesto semplice e terapeutico: scrivere.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brigitte Macron: «Nei dieci anni all’Eliseo ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la cattiveria. A volte sono triste come non lo sono mai stata. Tenere un diario mi aiuta»

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