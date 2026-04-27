La première dame ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato apertamente dei dieci anni trascorsi all'Eliseo, descrivendo le sue esperienze come caratterizzate da momenti di oscurità, stupidità e cattiveria. In modo sincero, ha condiviso le sue emozioni e le difficoltà affrontate durante questo periodo, senza nascondere le proprie fragilità. La conversazione si concentra sui temi personali e sugli aspetti meno pubblici della sua vita in carica.

“Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la cattiveria. A volte sono triste come non lo sono mai stata“. È unaBrigitte Macronche non ha paura di mostrarsi vulnerabile quella che parla conLa Tribune Dimanche. Lapremière dame si confessa in un’inedita intima intervista, tracciando un bilancio dei quasi10 anni trascorsi all’Eliseo, palazzo che lascerà definitivamente nella primavera del prossimo anno, dopo le nuove elezioni presidenziali. Il maritoEmmanuel Macron, attuale presidente della Repubblica francese, non potrà infatti partecipare alla nuova tornata elettorale, perchéla Costituzione vieta un terzo mandato consecutivo. Oggi 73enne, l’ex insegnante di francese rivela di essere vittima di un fortemalessere psicologiconato dagli stravolgimenti della sua vita da moglie della più alta carica della Quinta Repubblica.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brigitte Macron si confessa: “In 10 anni all’Eliseo ho visto oscurità, stupidità e cattiveria”

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