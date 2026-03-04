Ritorno del treno a Fiumicino | Chiudere una ferita aperta da 25 anni

A Fiumicino si discute in queste ore del ritorno del treno nella zona, un intervento che riguarda una ferita aperta da 25 anni. Le commissioni consiliari del Comune stanno esaminando le modalità e i dettagli del progetto, con l’obiettivo di ripristinare il collegamento ferroviario nella zona. La questione è al centro di un confronto tra amministratori e rappresentanti locali.

Fiumicino, 4 marzo 2026 – Nelle commissioni consiliari del Comune di Fiumicino, è in discussione una proposta di delibera, volta a predisporre atti utili a pianificare il ritorno del treno nel centro della città, con un tracciato che, partendo dalla vecchia stazione di porto, ricalcherebbe l'antico tracciato ferroviario correndo lungo il "corridoio della mobilità C5" fino al nuovo capolinea degli autobus nello spazio tra Via Coccia di Morto e Via della Foce Micina. Si tratta del primo atto ufficiale con il quale si avvia il ripristino ferroviario, dal momento della cancellazione sciagurata della tratta, di 25 anni fa.