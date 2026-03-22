Federico Pellegrino ha concluso la sua carriera con una vittoria nell’ultima sprint della Coppa del Mondo, disputata a Lake Placid negli Stati Uniti. L’atleta italiano si è imposto sulle nevi americane durante la tappa finale del circuito del 2025-2026, realizzando un risultato che ha definito come una grande soddisfazione. La competizione ha visto Pellegrino primeggiare tra gli altri concorrenti in questa stagione.

Federico Pellegrino si è fatto un bel regalo ieri vincendo l’ultima sprint della sua meravigliosa carriera in Coppa del Mondo, imponendosi sulle nevi americane di Lake Placid in occasione della tappa conclusiva del circuito maggiore di sci di fondo per la stagione 2025-2026. ‘Chicco’ ha disputato una gara eccezionale, firmando il secondo tempo in qualificazione e superando brillantemente i primi due turni eliminatori per poi fare il vuoto in finale. “ È una soddisfazione enorme. Chiudere così la carriera con una vittoria nella sprint che è il mio cavallo di battaglia, con un’azione da protagonista, era un po’ il mio sogno. Mi sono creato l’occasione e l’ho colta: è stato bellissimo oggi, c’erano quindicimila persone a fare il tifo e sentivo il loro calore, quasi fossi io stesso uno statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Pellegrino: “È una soddisfazione enorme, chiudere così la carriera era il mio sogno”

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KIKKO QUANTE EMOZIONIIIIII Non poteva chiedere finale migliore Federico Pellegrino. Il veterano azzurro chiude nel migliore dei modi la propria carriera con un successo in solitaria sulle nevi di Lake Placid #SciDiFondo #Pellegrino x.com